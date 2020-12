Wetter in München und Bayern: Frostiger Wochenstart

In Bayern wird der Wochenstart in weiten Teilen stürmisch und neblig. In den Alpen fällt Schnee. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

06. Dezember 2020 - 10:21 Uhr | AZ/dpa

Nebel zieht über die Landschaft des Bayerischen Waldes. © Armin Weigel/dpa

München - Der Sonntag startet in weiten Teilen Bayerns mit einer dicken Nebelsuppe, allein zwischen Berchtesgaden und Bayerischem Wald reißt die Wolkendecke gelegentlich auf. Autofahrer sollten besonders am Alpenrand vorsichtig sein: Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) droht hier teils starker Schneefall. In den Alpen wird es stürmisch, im Chiemgau dagegen sorgt der Föhn für Temperaturen von bis zu 10 Grad. Stürmisches Wetter und Schneefall Bis in die Nacht zum Montag hinein fegen zwischen Wetterstein und Berchtesgadener Alpen sowie in Hochlagen des Bayerischen Waldes stürmische, teils orkanartige Böen mit bis 110 km/h über die Gipfel. Auch in manchen Föhntälern nehmen die Böen mit um die 60 km/h noch ordentlich Fahrt auf. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Bedeckt, gebietsweise Regen oder Schnee. Auflockerungen nur im Bayerischen Wald. Gegen Abend vor allem in Richtung Alpen Schneefall. Höchstwerte von 1 bis 10 Grad. Montag: Bedeckt, gebietsweise noch etwas Regen oder Schnee, im Tagesverlauf von den Alpen her Auflockerungen. Höchstwerte von 0 bis 7 Grad. Dienstag: Zäher Nebel und Hochnebel, in den Alpen und westlichen Mittelgebirgen gelegentlich Sonne. Höchstwerte von -1 bis 5 Grad.