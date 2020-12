Wetter in München und Bayern: Es bleibt kalt und winterlich

Die Woche in Bayern startet stürmisch und neblig. In den Alpen fällt Schnee. Die Wettervorhersage für München und Bayern.

München - Der Winter hat in Bayern Einzug gehalten. In weiten Teilen des Freistaats ist es zum Wochenstart frostig und neblig. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte durch gefrierende Nässe in den Alpentälern.

Auch in München können die Straßen glatt und rutschig sein. Am Mittwoch soll es wieder kräftig schneien und es bleibt kalt. Trotz Schnees und Temperaturen um den Gefrierpunkt hat es in der Nacht auf Montag allerdings kaum Unfälle auf Bayerns Straßen gegeben.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Montag: Bedeckt, gebietsweise noch etwas Regen oder Schnee, im Tagesverlauf von den Alpen her Auflockerungen. Höchstwerte von 0 bis 7 Grad.

Dienstag: Zäher Nebel und Hochnebel, in den Alpen und westlichen Mittelgebirgen gelegentlich Sonne. Höchstwerte von -1 bis 5 Grad.

Mittwoch: Vorwarnung vor starkem Schneefall und Frost. Höchstwerte von -1 bis 2 Grad.