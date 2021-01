Wetter in München und Bayern: Es bleibt kalt und weiß

In Bayern bleibt es kalt und winterlich. In den nächsten Tagen werden örtlich bis zu 50 Zentimeter Neuschnee erwartet.

Auch in den nächsten Tagen bleibt es in München winterlich kalt. Neuschnee wird erwartet.

München - Der Winter hält weite Teile Bayerns weiter fest im Griff. An den Alpen und im Alpenvorland sollen bis Freitagfrüh weitere zehn bis 20 Zentimeter Neuschnee fallen. In Staulagen können es örtlich bis zu 30 Zentimeter werden, im Oberallgäu oberhalb von 800 Metern bis zu 50 Zentimeter.

Zudem sinken die Temperaturen laut Deutschem Wetterdienst (DWD) in den kommenden Nächten gebietsweise auf minus fünf bis minus zehn Grad. Auf den Straßen kann es daher erneut glatt werden. Schon in den Vortagen gab es zahlreiche Unfälle.

Lawinenwarnung in den Alpen

Für das Bergland und höhere Alpenvorland warnt der DWD auch vor Schneeverwehungen. Der Schnee in den Bergen bringt aber noch eine weitere Gefahr: Lawinen. Der Lawinenwarndienst rief am Mittwochabend in Teilen der bayerischen Alpen die zweithöchste Warnstufe aus: In den Allgäuer, Ammergauer und Werdenfelser Alpen sei die Gefahr oberhalb von 1.800 Metern groß, im restlichen bayerischen Alpenraum verbreitet erheblich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Donnerstag: Schneefall, es bleibt kalt und bewölkt. Höchstwerte -1 bis 0 Grad.

Freitag: Es bleibt kalt, aber auch die Sonne zeigt sich. Höchstwerte -6 und -1 Grad.

Samstag: Leichter Schneefall. Höchstwerte -6 bis -2 Grad.