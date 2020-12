Wetter in München und Bayern: Ein bisserl Schnee zum Dezember-Start

Zum Start in den Dezember gab es am Dienstagmorgen ein bisserl Schnee in München.

01. Dezember 2020 - 08:24 Uhr, aktualisiert am 01. Dezember 2020 - 08:37 Uhr | AZ/dpa

Ein Bild vom Dienstagmorgen: Schnee an der Allacher Lohe. © ss

München - Der Dezember in München startete mit Schnee. Wer am Dienstagmorgen aus dem Fenster geschaut hat, dürfte ein bisserl Weiß auf den Dächern der Stadt gesehen haben. Bei Temperaturen um den Gefrierpunkt dürfte sich der Niederschlag möglicherweise noch etwas halten. Pünktlich zum Dezember-Start hat es in München zum Schneien angefangen. © ss Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnte bis zum Vormittag mit Glätte, in Ostbayern erwarten die Meteorologen gebietsweise Dauerfrost. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen minus 1 und 3 Grad. Der Mittwoch wird voraussichtlich bewölkt und nebelig mit vereinzelten Flocken. Im Bayerischen Wald können sich die Menschen auf etwas Sonne freuen. Die Höchstwerte liegen in den Alpen bei minus 3, in Aschaffenburg bei 5 Grad. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Dienstag: Wolkig mit einem Mix aus Regen und Schnee. Höchstwerte -6 bis 2 Grad.

Mittwoch: Bewölkt und trocken, kaum Sonne. Höchstwerte -3 bis -2 Grad. Donnerstag: Wolken und Nebel, später auch etwas Schnee möglich. Höchstwerte -3 bis 1 Grad. Freitag: Bewölkt und trocken, ab und an kann sich die Sonne zeigen. Höchstwerte von -3 bis 5 Grad.