Wetter in München und Bayern: Das Wochenende bleibt sonnig und mild

Nach einem sonnigen, teilweise nebligen Wochenende wird das Wetter in Richtung Wochenstart wieder etwas schlechter.

München - Das Wetter im Freistaat wird am Wochenende vielerorts sonnig und warm, bei allenfalls mildem Frost in den frühen Morgenstunden. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, scheint am Samstag vielfach die Sonne, erst in der Nacht zum Sonntag verdichtet sich der Nebel. Die Temperaturen liegen zwischen 11 und 17 Grad.

Am Sonntag trübt es sich stellenweise etwas ein. Besonders im westlichen Franken verdichten sich die Wolken. Die Temperaturen liegen bei anhaltendem Nebel bei acht, ansonsten zwischen elf und 16 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Samstag: Sonnig und mild. Am Nachmittag verbreitet warm. Höchstwerte elf bis 17 Grad.

Sonntag: Häufig Sonne, zeitweise durch Schleierwolken getrübt. Höchstwerte elf bis 16 Grad.

Montag: Stark bewölkt mit einzelnen Schauern vor allem in Nordbayern. Höchstwerte sieben bis 13 Grad.