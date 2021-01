Wetter in München: Trüber Start in die Woche

Am Sonntag bleibt es in München trüb. Und auch zum Wochenstart bleibt das Wetter eher unfreundlich.

München - Der Ausläufer eines Tiefs über Norditalien macht sich am Sonntag in Bayern bemerkbar. In weiten Teilen bleibt der Tag eher trüb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) erwartet in Nordbayern leichten Schneefall und lokale Gefahr wegen Glätte. Gebietsweise ist Dauerfrost möglich. Die Höchstwerte liegen zwischen minus zwei und plus drei Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Sonntag: Kaum Sonne, zeitweise Schneefall, Glätte. Schwacher Wind. Höchsttemperaturen -2 bis 2 Grad.

Montag: in Nordbayern örtlich Schnee, sonst weitgehend trocken. Sonne nur in den höheren Lagen der Alpen. Höchsttemperaturen -2 bis 2 Grad.

Dienstag: Bewölkt bei Temperaturen von -2 bis 1 Grad.