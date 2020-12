Wetter in München: Tief "Hermine" soll Sturmböen bringen

Überfrierende Nässe: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Glätte im Freistaat. Richtig ungemütlich könnte es durch das Sturmtief "Hermine" werden.

München - Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt aktuell vor Glätte durch überfrierende Nässe und Frost in ganz Bayern. Auch die meisten anderen Teile Deutschlands sind betroffen.

In Bayern fiel am ersten Weihnachtsfeiertag Schnee, und die weiße Pracht wird uns wohl auch erhalten bleiben. Am Samstag (26. Dezember) liegen die Temperaturen erneut deutlich unter null.

Anzeigen An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt (twitter). Sie können sich Inhalte dieses Anbieters mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte ausblenden Anzeige für den Anbieter twitter über den Consent-Anbieter verweigert

Auch der Sonntag (27. Dezember) werde mit vielen Wolken beginnen, hießt es beim DWD. In Franken kann es Regen und Schnee geben. Die Temperaturen sollen dann zwischen minus einem Grad und plus sechs Grad liegen. Vor allem am Untermain soll es milder werden.

Das verhältnismäßig milde Wetter werde bald von einem Sturmtief abgelöst, so der DWD. Schon am zweiten Weihnachtsfeiertag soll es nachmittags soweit sein: Tiefdruckgebiet "Hermine" bringe nicht nur mildere Luft, sondern auch Sturmböen und verstärkte Niederschläge.

Tief "Hermine": DWD warnt vor Sturmböen

Bis zum Sonntagnachmittag dringe das Tief dann auch bis in den Südwesten Deutschlands vor. Etwas außen vor bleibe nur der Südosten des Landes. Die Meteorologen sagen verbreitet Sturmböen, an den Küsten und im Bergland sogar schwere Sturmböen voraus. Besonders windig wird es auf den Gipfeln der Alpen und der Mittelgebirge. Dort drohen Orkanböen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Samstag: Am zweiten Weihnachtstag wechselnd bewölkt und meist trocken. Höchsttemperaturen -2 Grad bis 4 Grad.

Sonntag: Der Himmel bleibt grau, die Sonne schafft es nicht durch die Wolkendecke. Regnen soll es nicht. Höchsttemperaturen -4 Grad bis 3 Grad.

Montag: Leichter Regen möglich, ab und zu zeigt sich die Sonne. Höchsttemperaturen 0 Grad bis 2 Grad.