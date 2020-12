Wetter in München: Ruhiges, teils sonniges Advenstswochenende

Die Woche ist in Bayern wechselhaft gestartet. Tagsüber kann es zweistellige Temperaturen geben, nicht aber in München. Der Donnerstag ist der sonnigste Tag der Woche.

München - Der Freitag startet in Bayern teils sonnig und mit viel Nebel. Vor allem an den Alpen und im Bayerwald scheint am Vormittag viel Sonne, im Rest des Freistaats bleibt es neblig und trüb. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) warnt örtlich vor Sichtweiten von unter 150 Metern. Vor allem im Süden ist es am Morgen frostig und glatt. Die Temperaturen liegen in den nebligen Gebieten bei maximal zwei Grad, am Alpenrand wird es mild bei elf Grad.

Am Samstag hält sich an vielen Orten weiterhin Hochnebel, die Sonne scheint vor allem an den Alpen, im Bayerwald, im Alpenvorland und im westlichen Franken. Im Rest des Freistaats bleibt es grau. Die Temperaturen pendeln sich zwischen null und elf Grad ein. In der Nacht lockert der Nebel hier und da auf, bei bis zu minus fünf Grad wird es örtlich glatt.

Auch am Sonntag ändert sich daran kaum etwas: Es wird neblig, frostig und vereinzelt glatt. Nur an den Alpen setzt sich auch mal die Sonne durch. In Franken regnet es vereinzelt. Die Temperaturen liegen zwischen einem und neun Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Freitag: Es wird deutlich kälter, da der Nebel wieder zunimmt. Höchstwerte: minus 2 bis 4 Grad.

Samstag: Wenig Veränderung im Vergleich zum Vortag. Der Nebel bleibt. Höchstwerte: minus 2 bis 3 Grad.

Sonntag: Viel Sonnenschein in München. Und etwas wärmer. Höchtstwerte minus eins bis 7 Grad.