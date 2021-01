Wetter in München: Der Januar startet kalt und neblig

Das neue Jahr gibt der Sonne erst einmal keine Chance, es zeigen sich reichlich Wolken am Himmel. Am Samstag könnte es dann schneien.

München - Nach teilweise dichtem Nebel in der Früh halten sich in vielen Regionen in Bayern am Samstag hartnäckige Wolken, vereinzelt kann aber auch die Sonne scheinen.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) prognostiziert Höchstwerte von minus drei bis plus zwei Grad, am wärmsten wird es am Untermain und im südlichen Bayerischen Wald. Südlich der Donau muss man sich auf leichten Dauerfrost einstellen.Am Abend beginnt es in Nordbayern zu schneien.

In Mittelgebirgslagen sind ein paar Zentimeter Neuschnee möglich. In der Nacht zum Sonntag gilt Vorsicht auf den Straßen - Glätte infolge gefrierender Nässe kann nicht ausgeschlossen werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Samstag: Gebietsweise Nebel, sonst neben Wolken auch sonnige Abschnitte. Höchsttemperaturen -3 Grad bis 2 Grad.

Sonntag: Kaum Sonne, zeitweise Schneefall, Glätte. Schwacher Wind. Höchsttemperaturen -2 bis 2 Grad.

Montag: in Nordbayern örtlich Schnee, sonst weitgehend trocken. Sonne nur in den höheren Lagen der Alpen. Höchsttemperaturen -2 bis 2 Grad.