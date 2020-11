Wetter in Bayern: Nach reichlich Regen - Zweite Wochenhälfte wird wieder sonniger

Im Laufe der Woche wird es wieder etwas sonniger. Ab Mittwochnachmittag lockern die Wolken auf, dann zeigt sich immer häufiger die Sonne.

München - Das Wetter in Bayern wird in der zweiten Wochenhälfte sonniger. Am Mittwoch kann es vor allem in der Südhälfte des Landes noch regnen, im Norden bleibt es trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am Nachmittag gebe es in Unterfranken größere Auflockerungen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 6 und 11 Grad. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es meist trocken, es kühlt auf 6 bis minus 2 Grad ab.

Nach Nebelauflösung zeigt sich den Angaben nach am Donnerstag bei 7 bis 12 Grad oft die Sonne. Im Alpenvorland und an den Alpen soll es hingegen den ganzen Tag bewölkt bleiben. Vereinzelt ist laut DWD auch Sprühregen möglich. Am Freitag wird es dann im gesamten Land sonnig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 13 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Mittwoch: Tagsüber noch Regen, dann wird es langsam freundlicher. Höchstwerte 6 bis 10 Grad.

Donnerstag: Kein Regen, Mix aus Sonne und Wolken. Höchstwerte 6 bis 10 Grad.

Freitag: Ähnliches Wetter wie am Vortag, hin und wieder schaut die Sonne durch die Wolken. Höchstwerte 0 bis 9 Grad.

Samstag: Nebel möglich, sonst viel Sonne. Höchstwerte -1 bis 10 Grad.