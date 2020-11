Wetter in Bayern: Der Frost kommt, die Sonne bleibt

Der Wochenstart wird frühmorgens kalt und frostig. Danach zeigt sich aber die Sonne.

Wo sich der Nebel verzieht, wird es schön und sonnig - besonders in Alpennähe.

München - Zum Wochenstart wird es in Bayern klirrend kalt. Eine Hochdruckzone über Mitteleuropa verlagert ihren Schwerpunkt allmählich nach Südosteuropa, bleibt aber für Bayern wetterbestimmend. In der Nacht zum Montag bis zum Vormittag friert es vor allem in Ostbayern. Dabei besteht vereinzelt Glättegefahr durch Reif oder gefrierende Nebelnässe, teilte der Deutsche Wetterdienst mit.

In der Nacht zum Montag bis in den Vormittag hinein herrscht verbreitet dichter Nebel - mit Ausnahme des südlichen Alpenvorlandes und den Kammlagen der östlichen Mittelgebirge. Örtlich bleiben die Sichtweiten unter 150 m.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage

Sonntag: Morgens Nebel, im Laufe des Tages zeigt sich vermehrt die Sonne. Höchstwerte 10 bis 16 Grad.

Montag: Nebelauflösung, danach sonnig. Höchstwerte 10 bis 14 Grad.

Dienstag: Zäher Hochnebel, an den Alpen und im Mittelgebirge neben Wolkenfeldern sonnig. Höchstwerte 10 bis 13 Grad.