Wetter für München und Bayern:Wechselhafter Wochenstart

Das Wetter kann sich in den nächsten Tagen nicht so recht entscheiden: Sonne, Wolken und mitunter auch Regen kündigen sich an und es wird auch wieder kühler.

29. Mai 2022 - 10:18 Uhr | AZ

In den kommenden Tagen wird wechselhaftes Wetter erwartet. (Symbolbild) © Sebastian Willnow/dpa-Zentralbild/dpa

München - Nach dem sonnigen und warmen Samstag kühlt es am Sonntag weiter ab, in einzelnen Regionen Bayerns drohen Gewitter oder sogar Frost. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) stehen München und Südbayern im Laufe des Nachmittags Schauer und teils starker Wind bevor. In der Nacht zum Montag klingen die Regenfälle ab, die Wolken halten sich allerdings bis in den Vormittag. Die Woche startet mit einem Sonne-Wolken-Mix, der sich bis in den Dienstag zieht. Dann kann es auch neblig werden. Zur Wochenmitte hin nehmen die Schauer wieder zu: Auch wenn sich die Sonne bei teils über 20 Grad zeitweise durchsetzt, sind erneute Gewitter wahrscheinlich. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Größere Wolkenfelder, vereinzelt Sonnenschein, nachmittags Gewitter. Höchsttemperaturen 12 bis 17 Grad.

Größere Wolkenfelder, vereinzelt Sonnenschein, nachmittags Gewitter. Montag: Sonne und Wolken, hohe Schauerneigung. Höchsttemperaturen 13 bis 19 Grad.

Sonne und Wolken, hohe Schauerneigung. Dienstag: Am Vormittag wolkig, am Nachmittag setzt sich ab und an die Sonne durch. Höchsttemperaturen 16 bis 22 Grad.