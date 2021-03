Wetter für München und Bayern: Zunächst Auflockerungen, dann wieder Schauerwetter

Das Wochenende beginnt zunächst mit Auflockerungen und gelegentlichem Sonnenschein. Am Sonntag und zum Wochenbeginn wird es wieder nasskalt.

Am Sonntag und zu Wochenbeginn wird es nasskalt, örtlich kann es noch zu Sturmböen kommen. (Symbolbild)

München - Am Samstag lockert es in Bayern laut den Meteorologen auf, und die Sonne zeigt sich südlich der Donau etwas länger. In den restlichen Teilen Freistaats bleibt es wechselhaft.

Neue Woche beginnt nasskalt

Auch der Sonntag wird nass und grau, vereinzelt sind Gewitter möglich. Dabei sinken die Temperaturen auf drei bis neun Grad. Laut DWD soll der Sturm zum Wochenende hin abnehmen, teils sind aber noch Sturmböen möglich.

Die neue Woche beginnt nasskalt mit örtlichen Schauern, dabei kann es auch Schnee oder Schneeregen bis in die Niederungen geben. Die Temperaturen bewegen sich zwischen 1 und 8 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage