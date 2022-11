Wetter für München und Bayern: Zapfig wird's!

Das Thermometer schafft es in den kommenden Tagen nur knapp über die Null-Grad-Grenze. Ab Mittwoch sind vereinzelte Auflockerungen zu erwarten.

Bedeckter Wolkenhimmel ist über der Landeshauptstadt München vom Turm der Frauenkirche aus zu sehen. Bei schon fast winterlichen Temperaturen schaute am letzten Samstag im November nur zeitweise die Sonne zwischen den Wolken durch.

München - Neblig und grau war der Start in die Woche. Es bleibt den ganzen Montag über neblig-trüb und gegen Abend sind vereinzelte Regenschauer möglich.

Am Dienstag ist den ganzen Tag über mit Nieselregen und ab und zu auch mit etwas heftigeren Regenschauern zu rechnen.

Stark bewölkt oder neblig-trüb in Bayern

Am Dienstag sinkt auch die Schneefallgrenze gebietsweise unter 1.000 Meter, am Mittwoch sogar noch weiter auf zwischen 600 und 900 Meter. Es bleibt bewölkt und frostig-kühl. Erst für Mittwoch sind in einzelnen Teilen Bayerns gebietsweise Auflockerungen und etwas Sonne zu erwarten.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage