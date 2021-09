Wetter für München und Bayern: Wolken und Regen - mehr Sonne am Wochenende

Es bleibt zunächst wechselhaft, doch zur Wochenmitte lockert es auf. Am Wochenende erwarten uns Sonne und wärmere Temperaturen.

München - Die neue Woche bleibt weiter wechselhaft. Doch schon bald scheint sich das Blatt zu wenden.

Am Mittwoch ist es zunächst noch bewölkt und regnerisch, vor allem im Osten Bayerns und in Alpennähe, dabei kann es gebietsweise zu Starkregen kommen. Am Nachmittag ziehen von Westen her Schauer, es kann auch zu kurzen Gewittern kommen.

Zum Wochenende klart es langsam auf

In der Nacht zu Donnerstag wird es stellenweise neblig, zum Teil mit Sichtweiten auch unter 150 m, dann klart es auf.

Am Donnerstag ist es an den Alpen anfangs noch wolkig, sonst gibt es viel Sonne mit ein paar Wolken. Es bleibt trocken. Höchstwerte zwischen 12 und 18 Grad.

Am Freitag wird es oft sonnig, es wird wärmer. Die Temperaturen steigen auf bis zu 21 Grad. Auch am Wochenende wird es vielerorts sonnig.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage