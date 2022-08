Wetter für München und Bayern: Wolken und Regen am Samstag – sonnige Aussichten

Nach den Unwettern am Freitag bleibt es auch am Samstag kühl und nass. Doch der Sommer macht nur eine kurze Pause.

Auch am Samstag zeigt sich die Sonne in München und Bayern kaum. (Archivbild)

München - Nach zuletzt heißen Tagen hat es in München am Freitagabend deutlich abgekühlt: Unwetter zogen über die Landeshauptstadt und Bayern.

Deutlich Abkühlung am Samstag: Maximal 20 Grad

Auch der Samstag wird äußerst durchwachsen: Bei bedecktem Himmel werden maximal 20 Grad erreicht, viel Regen wird allerdings nicht erwartet. Der Sonntag wird wieder etwas freundlicher, die Sonne schaut bei Maximalwerten von 23 Grad ein bisserl öfter raus.

Am Montag zeigt sich die Sonne wieder häufiger, nur am Alpenrand besteht weiter ein Gewitterrisiko. Die Temperaturen steigen auf bis zu 30 Grad, am wärmsten wird es am unterfränkischen Main.

Trotz der Abkühlung und des Regens wird sich an der Trockenheit in weiten Teilen des Freistaats vorerst nicht viel ändern: "Das ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil es gerade in Franken nicht flächendeckend regnen wird", sagte ein Meteorologe des Deutschen Wetterdienstes (DWD).

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage