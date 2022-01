Wetter für München und Bayern: Wolken-, Sonnen-, Schneemix am Wochenende

Das Wetter in Bayern und München wird am Wochenende kühl und winterlich. Es kann immer wieder mal schneien, aber auch vereinzelt Sonnenschein geben.

München - Nach dem frühlingshaften Jahresbeginn wird es in München und Bayern nun wieder deutlich kühler und winterlicher.

Am Donnerstagmittag kann es bei starker Bewölkung im Süden vor allem im Bergland Schneeschauer geben. Am Nachmittag nur noch an den Alpen, gegen Abend klingt es auch dort ab. Von Franken her wird zunehmend sonnig. Im Bergland örtlich leichter Dauerfrost.

Am Freitag gibt es im Südosten nach Nebelauflösung noch ein paar Sonnenstunden. Sonst meist bedeckt. Von Nordwesten her leichter Schneefall, gegen Mittag erreicht er die Donau, gegen Abend das Berchtesgadener Land. Im Osten muss man vor allem in den Mittelgebirgen gebietsweise mit Dauerfrost rechnen, auch sonst kaum über 3 Grad.

Das Wochenende wird winterlich

Am Samstag ist es durchwegs stark bewölkt, teilweise fällt leicht Schnee. Am längsten trocken ist es im Süden, wo auch die Sonne vorübergehend scheint.

Am Sonntag kaum noch Sonne, dafür immer wieder schauerartiger Niederschlag, die Schneefallgrenze fällt auf etwa 400 Meter. Höchstwerte 0 bis 6 Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage