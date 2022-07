Wetter für München und Bayern: Wolken am Wochenende und zum Wochenstart

Ein Mix aus Sonne und Wolken prägt das Wochenende und auch den Start in die kommende Woche. Wirklich warm wird es nicht, aber es bleibt weitgehend trocken.

München - Das wechselhafte Wetter zieht sich in München durchs Wochenende und auch in die kommende Woche. Am Samstag klettert das Thermometer knapp über die 20-Grad-Grenze und es bleibt trocken.

Ähnlich durchzogen gibt sich auch der Sonntag – da soll die Sonne noch ein wenig mehr durchdrücken, aber richtig wärmer wird es nicht. Auch der Wochenstart wird noch zurückhaltend, erst danach drückt langsam wieder der heiße Sommer durch.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage