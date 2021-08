Wetter für München und Bayern: Wochenende wird wechselhaft, teils drohen schweren Unwetter

In Teilen Bayerns drohen am Samstag erneut schwere Unwetter. Von den Alpen bis zur Donau seien ab dem Nachmittag Gewitter sowie im Südosten teils Unwetter mit Starkregen, Hagel und Sturmböen möglich. Besonders betroffen sei die Region vom Werdenfelser Land bis hin zum Bayerischen Wald, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Samstag mitteilte.

07. August 2021 - 12:44 Uhr | AZ

Eine Frau fährt bei Regen mit ihrem Rad durch die Münchner Innenstadt. © picture alliance/dpa

München - Sollte sich hier eine "Superzelle" bilden, drohten Orkanböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 120 Kilometern pro Stunde, heftiger Starkregen mit bis zu 60 Litern pro Quadratmeter und größerer Hagel. In den Allgäuer und Ammergauer Alpen müsse man ab nachmittags bis in die Nacht vor allem mit Starkregen rechnen. Auch vorübergehende Sturmböen mit Geschwindigkeiten von bis zu 85 Kilometern pro Stunde werden laut den Meteorologen in den Alpen erwartet. Sonntag wieder mehr Regen, Wochenstart mit Sonne-Wolken-Mix Samstagnachmittag im Osten zunächst noch etwas Sonne. Sonst von Südwesten her vermehrt Wolken und nachfolgend Regen. Bis zur Donau und zum Bayerwald auch Gewitter, im Südosten teils unwetterartig. Am Sonntag im Süden und Osten Bayerns gebietsweise Regen. Im westlichen Franken nur vereinzelt Schauer, dabei auch kurze sonnige Abschnitte. Mäßig warme 17 bis 23 Grad. Dazu mäßiger, in Franken zum Teil stark böiger Südwestwind. Die neue Woche startet mit einem Sonne-Wolken-Mix, vor allem über dem Bergland kann es vereinzelt zu Schauern kommen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Samstag: Regenschauer lösen s onnige Abschnitte ab - vereinzelt kräftige Gewitter . Höchstwerte von 11 bis 25 Grad.

Regenschauer lösen s . Sonntag: Wolkig bis stark bewölkt, vielerorts Regenschauer. Und wieder kalt. Höchstwerte 11 bis 16 Grad.

Wolkig bis stark bewölkt, vielerorts Regenschauer. Und wieder kalt. Montag: Sonne und Wolken im Wechsel, vereinzelt Schauer. Höchstwerte 20 bis 16 Grad.