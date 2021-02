Wetter für München und Bayern: Wochenende und Wochenstart wird wieder sonnig

Das Wetter bleibt auch am Wochenende und zum Wochenstart in München überwiegend sonnig.

In München bleibt es am Wochenende sonnig und so geht es zu Wochenbeginn gleich weiter.

München - Die Menschen in Bayern können sich zum Ende der Woche auf überwiegend schönes Wetter einstellen und auch der Wochenstart verwöhnt uns mit viel Sonne und milden Temperaturen.

Zu Beginn des Samstags kann es an den östlichen Alpen noch regnen. Oberhalb von 800 bis 1.200 Metern fällt Schnee. Im Lauf des Tages zeigt sich die Sonne aber immer häufiger. Am Nachmittag ist es nur noch an den Alpen und den östlichen Mittelgebirgen wolkig. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen sechs und zwölf Grad. Bei bis zu zwölf Grad zeigt sich den DWD-Meteorologen zufolge auch am Sonntag in vielen Regionen Bayerns die Sonne. Der Wochenstart wird nach Frühnebel vielerorts sonnig und mild.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage