Wetter für München und Bayern: Wochenende durchwachsen – es bleibt mild

Es bleibt warm, dennoch muss man am Wochenende teilweise mit Regen und vielen Wolken rechnen.

München - Wolken, Regen, Nebel und Sonne – all das gibt es am Wochenende. Nach warmen und sonnigen Tagen werden der Samstag und Sonntag durchwachsen. Es bleibt mild.

Am Freitag wird es vor allem im Bergland überwiegend sonnig sein, die Temperaturen sinken leicht auf maximal 20 Grad. Am Samstag wird es vor allem im Süden und Osten vielerorts regnen, ansonsten viele Wolken. In der Nacht zum Sonntag klingt der Regen auch an den Alpen ab. Bis zum Morgen kann es (Hoch-)Nebel geben.

Der Sonntag wird der schönere Tag des Wochenendes: Im Tagesverlauf wird es zunehmend sonnig.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage