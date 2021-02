Wetter für München und Bayern: Woche startet mit Frühlingstemperaturen

Frühlingswetter am Wochenende in München und Bayern: Bei zweistelligen Werten und Sonne bleibt es überwiegend trocken.

München - Hoch "Ilonka" sorgt auch in den kommenden Tagen für Spaziergehwetter mit frühlingshaften Temperaturen und viel Sonnenschein. Erstmals in diesem Jahr wurde nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in Offenbach vom Sonntag am Wochenende die 20-Grad-Marke geknackt. "Eine Änderung der Wetterlage deutet sich frühestens zum kommenden Wochenende an", hieß es beim DWD.

"Ilonka" habe sich über Südosteuropa festgesetzt und mache keinerlei Anstalten, von dort zu verschwinden. Tiefdruckgebiete hätten keine Chance, mit ihren Fronten auf Deutschland überzugreifen. Die südliche Strömung lasse in den kommenden Tagen ungewöhnlich milde Höchstwerte erwarten. Die Temperaturen liegen dem DWD zufolge zwischen 12 und 18 Grad und es gebe viel Sonne. Die Nächte können vor allem im Süden leicht frostig werden. Ansonsten liegen die Temperaturen zwischen neun und zwei Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage