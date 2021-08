Wetter für München und Bayern: Woche beginnt wolkig und kühl

Nach der Hitzewarnung kam die Unwetterwarnung: Am Sonntagabend hat es in München und weiten Teilen Bayerns ordentlich gekracht. Erst ab der Wochenmitte soll es freundlicher werden.

München - Der Sonntagnachmittag war heiß: Besonders am nördlichen Alpenrand und im Donaugebiet staute sich die Hitze. In München hatte es über 30 Grad, der Deutsche Wetterdienst (DWD) gab eine amtliche Hitzewarnung heraus.

Am Abend folgte dann die kalte Dusche mit kräftigen Gewittern, zeitweise hatte der DWD in vielen bayerischen Landkreisen Unwetterwarnungen veröffentlicht. Während das Gewitter in München zwar mit lautem Donner und starken Sturmböen aber doch recht kurz ausfiel, gab es zahlreiche Einsätze vor allem der Feuerwehr anderswo in Oberbayern. Hier waren vor allem Bäume oder Äste auf Straßen oder Stromleitungen gefallen. "Das Unwetter zieht gerade bei uns vorbei, wir können noch keine abschließende Bilanz ziehen", sagte ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd.

Die Gewitterschauer halten sich auch in der Nacht zum Montag. Wo genau sie sich entladen würden, war schwer vorhersehbar.

Wetterbesserung in der zweiten Wochenhälfte

Laut DWD soll die neue Woche in Bayern wolkenreich und kühler beginnen - mit Temperaturen zwischen 16 und 21 Grad. Die Unwetter lichten sich, die Wetterlage soll sich zur Wochenmitte hin stabilisieren - es bleibt aber wohl auch dann eher bewölkt und windig mit einzelnen Schauern. Ein Lichtblick: In der zweiten Wochenhälfte soll es dann wieder sonnig im Freistaat werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage