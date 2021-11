Wetter für München und Bayern: Winterlich kalt und regnerisch

Zum Wochenstart zeigt sich der November von seiner winterlichen Seite. Am Alpenrand und Bayerwald kann es sogar schneien.

München - Am Sonntag verwöhnte das Wetter die Münchner noch einmal mit Sonne. Das ändert sich jedoch zum Wochenstart am Montag. In München sind bei wolkenverhangenem Himmel lediglich Temperaturen bis zu vier Grad drin.

Schneefallgrenze in Bayern bei 800 bis 1.000 Metern

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt kann es in höheren Lagen schon weiß werden. Die Schneefallgrenze liegt bei 800 bis 1.000 Metern. Im restlichen Bayern bleibt es wolkig mit leichtem Regen. Es wird vor Glätte durch gefrierende Nässe gewarnt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage