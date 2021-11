Wetter für München und Bayern: Winterlich kalt und neblig

Der November zeigt sich von seiner winterlichen Seite. Die Sonne zeigt sich nur selten, es ist bewölkt und neblig.

München - Mit dem Wochenstart am Montag hat sich der November von seiner winterlichen Seite gezeigt.

Schneefallgrenze in Bayern bei 800 bis 1.000 Metern

Der Dienstag startete wieder mit Frost und gebietsweise Glätte. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, wird es tagsüber gebietsweise sonnig. Am Alpenrand bleibt es jedoch hochnebelartig bewölkt.

In der Nacht zum Mittwoch breitet sich der Nebel wieder aus, es ist nur stellenweise klar.

Am Mittwoch ist es am Alpenrand und in einigen Niederungen Nordbayerns ganztägig grau und neblig, zwischen dem Alpenvorland und dem Nürnberger Raum zeigt sich hingegen die Sonne von früh bis spät. Es bleibt dennoch kalt, die Temperaturen sinken auf bis zu -1 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag kühlt es weiter ab (bis zu -7 Grad) bei verbreitetem Nebel und Hochnebel.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage