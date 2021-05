Wetter für München und Bayern: Wetterdienst warnt vor Dauerregen

Das gute Wetter hat sich erstmal wieder verabschiedet, auch in den kommenden Tagen bleibt es ungemütlich. Der Wetterdienst warnt jetzt sogar vor Dauerregen in Bayern.

Das Wetter schlägt um, in den nächsten Tagen wird es wieder regnerischer. (Archivbild)

München - Der Trend der letzten Tage setzt sich fort: Das Wetter in Bayern bleibt wenig frühlingshaft, stattdessen ist Regenwetter angesagt.

Am Mittwoch ist nun sogar mit Dauerregen zu rechnen. Die Wetterexperten erwarten für den Süden und Osten des Landes bis zu 50 Liter Niederschlag pro Quadratmeter, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Auch im Rest des Landes soll es regnen. Am Nachmittag bleibt es in Unterfranken und Schwaben trocken. Die Höchstwerte liegen bei 9 bis 16 Grad.

Auch am Donnerstag regnet es

Auch am Donnerstag bleibt es nass, die Sonne schaut bei bewölktem Himmel und viel Regen nicht heraus. Auch die Temperaturen bewegen sich wie schon am Vortag im unteren zweistelligen Bereich. Derzeit sind maximal 13 Grad vorgesehen.

Erst am Freitag klart es wieder etwas auf, die Sonne zeigt sich hin und wieder. Jedoch kann es auch zum Start ins Wochenende immer wieder zu Regen kommen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage