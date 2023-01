Wetter für München und Bayern: Wenige Sonne am Sonntag

Am Sonntag dominiert ein Wolken-Sonnen-Mix, gebietsweise kann es auch schneien. Achtung: Straßen können durch überfrierende Nässe glatt werden.

Der Schnee in München ist fast weg, Schneeregen ist in den kommenden Tagen möglich. (Archivbild)

München - Eine feuchte und kalte Luftmasse liegt über Bayern, dabei zieht eine schwache Störung nach Süden hin ab, von Norden her zunehmender Hochdruckeinfluss.

Wolken-Sonnen-Mix am Sonntag in München und Bayern

Am Sonntag öfters Sonne, gebietsweise aber auch bis über den Vormittag hinaus nebelig trüb. Die meisten Sonnenstunden an den Alpen.

Am Montag viele Wolken, in Alpennähe anfangs noch etwas Sonne. Von Norden her durchziehender Schneefall oder Schneeregen, nachfolgend Schauer.

Am Dienstag aus starker Bewölkung anfangs nur wenige Flocken oder Tropfen. Im Tagesverlauf von Norden her Regen oder Schneeregen, in Mittelgebirgslagen und an den Alpen Schnee.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage