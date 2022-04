Wetter für München und Bayern: Wenig Sonne zum Start in die Osterferien

Das Sturmtief "Nasim" hat sich verabschiedet – aber die ersten Ferientage werden dennoch ungemütlich. Einen wirklichen Wetterumschwung gibt es erst zum Start in die neue Woche.

München - Von Frühling kann keine Rede sein, das Wetter zeigt sich erst einmal weiter unbeständig - und leider auch regnerisch.

Die Sonne hat es am Wochenende schwer, immer wieder Schauer

Am heutigen Samstag kann es dann in Schauernähe auch zu Windböen von bis zu 60 km/h kommen, teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Am Nachmittag und abends rasch wechselnde, aber überwiegend starke Bewölkung. In höheren Lagen gibt es weitere Regen-, Schnee- und Graupelschauer sowie einzelne Gewitter. Zum Teil wird es auch richtig glatt.

In der Nacht zum Sonntag hauptsächlich an den Alpen, seltener in den Mittelgebirgen und im Flachland Schneeschauer, dabei streckenweise Glätte durch Schneematsch und überfrierende Nässe. Morgens setzt sich dann mitunter die Sonne durch, im Laufe des Tages zieht es sich dann mit Wolken zu.

Es wird wärmer: Wetterumschwung kündigt sich an

Der Montag wird schon etwas etwas sonniger und spürbar milder - mit maximal neun Grad am Fichtelgebirge und am Bayerischen Wald und bis 16 Grad am Untermain oder am Bodensee. Am Dienstag und Mittwoch soll es dann über 20 Grad warm werden.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage