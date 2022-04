Wetter für München und Bayern: Weitestgehend bedeckt, Schnee in den Alpen

Es wird etwas kühler, die Sonne tut sich schwer, durch die dichten Wolken zu kommen. Doch die Aussichten sind gut: Ab Donnerstag wird es wieder sonnig, die Temperaturen steigen.

Die Sonne tut sich in diesen Tagen schwer, in München ist es meist bewölkt. (Archivbild)

München - Nach einem langen Osterwochenende mit viel Sonne kühlt es leicht ab, bis die Wärme pünktlich zum Ende der Woche wieder zurückkehrt.

Am Dienstag zieht es etwas zu, die Sonne zeigt sich nur selten – den ganzen Tag über kann es immer wieder zu Regen kommen, es ist bedeckt. In den Alpen schneit es ab 1.000 Metern. In der Nacht zum Mittwoch kommt es häufig zu leichtem Frost.

Der Mittwoch startet dann eher durchwachsen, am Abend zeigt sich hin und wieder die Sonne. Im Gegensatz zum Vortag soll es aber trocken bleiben.

Am Donnerstag wird es dann wieder wärmer, die Sonne kommt zurück. Jedoch kann weiter ein frischer Wind wehen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage