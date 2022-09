Wetter für München und Bayern: Weiterhin Wolken, Regen und Wind

Kühl, nass und mitunter stürmisch nähert sich die zweite Wiesn-Woche wetter-technisch ihrem Ende.

München - Es bleibt ungemütlich in München - was vor allem die Besucher des Oktoberfests nicht freuen wird. Denn wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) meldet, bestimmt "ein umfangreicher Tiefdruckkomplex zusammen mit polarer Meeresluft das Wetter in Bayern".

Das klingt gar nicht gut und bedeutet am Donnerstagvormittag sowie im weiteren Tagesverlauf viele Wolken und zeitweise Regen. Am Nachmittag steigt das Risiko für einzelne Gewitter mit Böen bis zu 60 km/h, vorwiegend im nördlichen Franken.

Mit Wolken und Regen geht's in Wiesn-Wochenende

Auch am Freitag wird bei Höchsttemperaturen um die 14 Grad sicher wieder das Bierzelt dem Biergarten vorgezogen - auch wenn es nicht mehr so viel regnet und der Wind etwas schwächer wird.

Den Samstag bestimmen erneut viele Wolken, im Tagesverlauf zieht von Nordwest nach Südost eine Regenfront durch Bayern. Auffrischender, in Böen zeitweise starker, teils auch stürmischer Südwestwind.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage