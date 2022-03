Wetter für München und Bayern: Weiter viel Sonne bei Temperaturen über 20 Grad

In München bleibt es sonnig. Das Wetter zeigt sich am Wochenende von seiner frühlingshaften Seite. Zum Wochenstart legen die Temperaturen sogar nochmals zu.

Zahlreiche Menschen genießen das schöne Wetter auf der Hackerbrücke in München und schauen sich den Sonnenuntergang an.

München - Das traumhafte Frühlingswetter hält weiter an! Auch am Sonntag bleibt es sonnig, allein in Franken ziehen vereinzelt Wolken über den Himmel. Besonders entlang der Donau klettern die Temperaturen auf Spitzenwerte für den Monat März.

Und auch gen Wochenstart soll das Wetter schön bleiben: Der Montag wird mit 22 Grad vorsommerlich warm.

Erst in der Nacht zum Dienstag fallen die Temperaturen, und in Richtung Wochenmitte lässt sich wieder die ein oder andere Wolke blicken.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage