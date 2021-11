Wetter für München und Bayern: Weiter leichter Schneefall

Am Freitag gab's den ersten Schnee, und auch am Wochenende kann es weiter schneien und bei Temperaturen rund um den Gefrierpunkt teilweise frostig werden.

Erster Schnee in München: Passanten laufen am Freitag in den Morgenstunden durch Haidhausen.

München - Jetzt muss man sich wirklich einpacken: Auch am Samstag kann es nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes (DWD) wieder schneien.

Trotz des neuen Tiefs aus dem Westen könnte es sein, dass der Schnee im Laufe des Tages in leichten Regen übergeht. Vorsicht, es besteht Glättegefahr durch überfrierende Nässe. Bis zum 1. Advent, so prognostizieren die Meteorologen, halte der Winter in vielen Regionen deutschlandweit Einzug – und werde auch erst einmal bleiben.

Mix aus Schnee und Regen, kaum Sonne

Auch am Sonntag wird es bei Temperaturen von maximal zwei Grad mal regnen und mal schneien. Während sich die Sonne schon am Wochenende eher selten zeigt, starten wir am Montag mit bedecktem Himmel und leichtem Schneefall in die neue Woche. Die Temperaturen bleiben nahe Null.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage