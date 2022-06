Wetter für München und Bayern: Wechselhafter Wochenstart

Die Woche beginnt grau und regnerisch, dann aber setzt sich aber nach und nach wieder die Sonne durch.

Ein Sonnentag im Olympiapark: Nach einem mühsamen Start in die Woche wird es bald wieder sommerlich.

München - Auf das sommerliche Hitze-Wochenende folgt ein bisschen Abkühlung, nach Schauern am Morgen kündigen sich nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich auch kurze Gewitter an. Abner auch die Sonne lugt mal durch.

Sonne bleibt München mit Abstrichen gewogen

In der Nacht zum Dienstag sinken die Temperaturen deutlich - bis fünf Grad in den Tälern der fränkischen Mittelgebirge. Der Tag bringt dann viel Sonnenschein mit Höchsttemperaturen zwischen 21 Grad im Vogtland und 26 Grad an Bodensee.

Auch der Mittwoch zeigt sich von seiner sonnigen Seite - allenfalls an den Alpen steigt das Schauer- und Gewitterrisiko. An Fronleichnam könnte es hier und da gewittern, ansonsten bleibt uns die Sonne für den Rest der Woche gewogen.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage