Wetter für München und Bayern: Wechselhafter Wochenbeginn, aber Sonne in Sicht

Mit einem Mix aus Sonne und Wolken geht es in die neue Woche. Aber sommerliches Wetter ist laut DWD bereits im Anmarsch.

Ein Schwan schwimmt mit seinen Jungen auf dem Kleinhesseloher See.

München - Das wechselhafte Wetter begleitet uns in München zunächst auch in die neue Woche.

Am Montag gibt es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) meist mehr Wolken als Sonne. Größere Auflockerungen kündigen sich erst für den Abend an.

Der Dienstag zeigt sich dann überwiegend heiter und etwas wärmer bei deutlich weniger Wolken. Am Mittwoch geht es bei den Temperaturen dann weiter bergauf – in Richtung 30-Grad-Marke. Gut möglich, dass es dann erst einmal so sommerlich bleibt.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage