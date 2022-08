Wetter für München und Bayern: Wechselhafte zweite Wochenhälfte

Das Wetter zeigt sich wieder von seiner freundlicheren Seite. Am Mittwoch kann es regnen, dann wird es wieder wärmer.

Am Mittwoch wird es regnerisch und grau, ab Donnerstag zeigt sich wieder die Sonne. (Archiv)

München - Das gute Wetter macht eine kurze Pause: Am Mittwoch ist es bayernweit vielerorts wolkig, zudem kommt es vor allem im Süden am späten Nachmittag zu Starkregen. Auch Gewitter sind möglich.

Wetter in München: Sonne und Wolken wechseln sich ab

Auch am Donnerstag ist es zunächst bewölkt. Im Laufe des Tages kommt die Sonne zurück, es wird wieder wärmer. Auch am Freitag scheint die Sonne in weiten Teilen des Freistaats. Erst nachmittags besteht besonders im Alpenvorland ein Gewitter- und Schauerrisiko.

Das Wochenende wird wechselhaft, ein Mix aus Sonne und Wolken ist zu erwarten.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage