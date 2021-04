Wetter für München und Bayern: Wechselhafte Feiertage stehen bevor

Der schönste Tag an Ostern wird aller Voraussicht nach der Sonntag. An den Feiertagen treibt es die Menschen nach draußen - auch die Motorradfahrer.

München - Hoch "Odette" bestimmt das Wetter in den kommenden Tagen in Bayern. Das sorgt an den Osterfeiertagen in etlichen Regionen zwar für viel Sonnenschein, aber auch für kalte Tage. Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) berichtet, lenkt das Hoch kühle und wolkenreiche Meeresluft nach Bayern.

Am Samstag bleiben die Temperaturen unter der 10-Grad-Marke. In München sind vereinzelt Niederschläge möglich, in den Bergen kann es sogar schneien.

Sonniger Ostersonntag und Ostermontag Bis auf Quellwolken soll es am Sonntag viel Sonnenschein geben, es bleibt mit maximal 9 Grad allerdings recht kühl. In der Nacht zu Ostermontag soll der Himmel sternenklar sein. Nachts und in den Morgenstunden bleibt es ziemlich kalt. Am Ostermontag soll es sonnig und um einiges wärmer werden. In Franken und der Oberpfalz wird am Montag Regen erwartet, der später sogar in Schnee übergehen könnte. Lokal besteht Glättegefahr. Für den wieder kälteren Dienstag kündigt sich dann womöglich bayernweit Schnee oder Schneeregen an. Polizei erwartet reichlich Biker auf den Straßen Wegen des warmen und sonnigen Wetters im Freistaat rechnet die Polizei über Ostern mit reichlich Bikern auf den Straßen. "Nachdem die meisten Motorräder von April bis Oktober zugelassen sind, steht pünktlich zum Beginn der Osterfeiertage der Start der Motorradsaison 2021 an", teilte die Polizei Niederbayern mit. In ganz Bayern starten mit dem Frühling deswegen auch wieder die Motorradkontrollen. Autofahrer müssen sich einer ADAC-Sprecherin zufolge nun erst wieder an Motorradverkehr gewöhnen. Deswegen sei besondere Vorsicht geboten.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage