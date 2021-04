Wetter für München und Bayern: Wechselhaft und kühler

München - Nach einem sonnigen Gründonnerstag fällt der Karfreitag in Bayern merklich kühler aus, bei einem Mix aus Sonne und Wolken bleibt es bis auf ein paar Ausnahmen trocken.

Am Karsamstag sinken die Temperaturen weiter, in München regnet es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes mitunter, in den Bergen kann es sogar schneien.

Ostersonntag sonnig und warm

Tags darauf erleben wir vermutlich einen meist wolkenlosen Ostersonntag, der allerdings maximal 9 Grad erreicht, also ebenfalls recht kühl ausfällt. Am Ostersonntag soll es sonnig und um einiges wärmer werden. Für den wieder kälteren Dienstag kündigt sich dann womöglich Schnee oder Schneeregen an.

Polizei erwartet reichlich Biker auf den Straßen

Wegen des warmen und sonnigen Wetters im Freistaat rechnet die Polizei über Ostern mit reichlich Bikern auf den Straßen. "Nachdem die meisten Motorräder von April bis Oktober zugelassen sind, steht pünktlich zum Beginn der Osterfeiertage der Start der Motorradsaison 2021 an", teilte die Polizei Niederbayern mit.

In ganz Bayern starten mit dem Frühling deswegen auch wieder die Motorradkontrollen. Autofahrer müssen sich einer ADAC-Sprecherin zufolge nun erst wieder an Motorradverkehr gewöhnen. Deswegen sei besondere Vorsicht geboten.