Wetter für München und Bayern: Warnung vor starken Sturmböen und Frost

Am Sonntag zeigt sich das Wetter in Bayern und München von seiner stürmischen Seite. Auch zum Wochenanfang ist kaum Änderung in Sicht.

30. Januar 2022 - 09:44 Uhr | AZ

Wolken türmen sich im Sonnenuntergang über einem Baum. © Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München - In München pfeift der Wind durch die Straßen. Bereits in der Nacht von Samstag auf Sonntag gab es zeitweise starke Böen mit Regen. Auch im restlichen Bayern ist das Wetter stürmisch. Sturm, Frost und Schnee in Bayern "Verbreitet Böen zwischen 50 und 60, vor allem in der Osthälfte auch stürmische Böen um 70 km/h um West", teilt der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. "Im Bergland Sturmböen um 80 km/h, in den Hochlagen der Alpen und in den Kammlagen des Bayerischen Waldes schwere Sturm-, auf den höchsten Gipfeln orkanartige Böen bis 115 km/h." In der Nacht fallen die Temperaturen unter den Gefrierpunkt, es wird vor Frost und streckenweise Glätte durch gefrierende Nässe gewarnt. Am Montag wird es wieder kühler, gebietsweise kann es zu Schneefall kommen. München: Wettervorhersage für die nächsten Tage Sonntag: Viele Wolken, mitunter Sturmböen. Höchstwerte 3 bis 9 Grad.

Viele Wolken, mitunter Sturmböen. Montag: Stark bewölkt oder bedeckt, geht teilweise in Regen und Schneeregen über . Höchstwerte 1 bis 6 Grad.

Stark bewölkt oder bedeckt, geht teilweise in Regen und Schneeregen über Dienstag: Weiterhin stürmisch mit, Vorwarnung vor starkem Schneefall. Höchstwerte -1 bis 2 Grad.