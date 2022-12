Wetter für München und Bayern: Warnung vor Schnee, Eisregen und Glätte

Es bleibt weiter frostig und kalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Das Wetter für München und Bayern.

München - Erneut ist Vorsicht auf Bayerns Straßen geboten: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Freitag vor Glatteis. Bereits in der Nacht hat es vielerorts auf den Straßen gekracht. Schwer verletzt wurde dabei niemand, wie mehrere Polizeien mitteilten. Auf der A96 kam es zu mehreren Unfällen aufgrund von spiegelglatter Fahrbahn.

Glatte Straßen durch Eis und Schnee in München

Am Freitagmorgen schneit es in München durchgehend bei -3 bis -1 Grad, Auflockerung ist vorerst nicht in Sicht. Eisregen von Donnerstagnacht hat in der bayerischen Landeshauptstadt für glatte Straßen gesorgt, die aktuell von einer Schneeschicht überzogen sind.

Ausfälle bei der Bahn in Bayern durch Winterwetter

Das Winterwetter hat am Freitagmorgen auch einige Züge in Bayern ausfallen lassen. Wegen eines "witterungsbedingten" Stellwerksausfalls konnten zwischen Freilassing und Berchtesgaden anderthalb Stunden lang keine Züge fahren, wie eine Sprecherin der Deutschen Bahn sagte. Gegen 7.30 Uhr war das Problem allerdings wieder behoben.

Auch bei der Südostbayernbahn kam es zu Ausfällen, weil auf der Strecke zwischen Freilassing und Garching an der Alz ein Baum auf die Gleise gefallen war.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage