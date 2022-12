Wetter für München und Bayern: Warnung vor Glätte und Frost

Bis zur Wochenmitte bleibt uns das Winterwetter erhalten: Das Winterwunderland gebietsweise im Sonnenschein, ab Mittwoch melden sich mildere Temperaturen und Regen zurück.

Schnee in München: Auch in der kommenden Woche bleibt uns das Winterwetter erhalten.

München - Auch zum Wochenstart hält das Winterwetter an! Der Schnee bleibt liegen und erhält Nachschub. Die Temperaturen sind in der Nacht auf Dienstag in München auf weniger als -10 Grad gesunken – die vorerst kälteste Nacht des diesjährigen Winters.

Am Dienstag setzt sich nach einem nebligen Tagesbeginn stellenweise die Sonne durch. Ab dem Nachmittag fällt von Südwesten aus erneut Schnee in Bayern: Vorweihnachtliches Winterwetter und weiße Schneeflächen laden zu Spaziergängen ein – warm eingepackt, natürlich.

Vorsicht vor Glätte: In den vergangenen Tagen haben sich zahlreiche Verkehrsunfälle ereignet.

Am Mittwoch wird es milder, die Temperaturen steigen teilweise wieder auf bis zu 5 Grad. Vielerorts regnet es.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage