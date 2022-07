Wetter für München und Bayern: Warme Sommertage – Schauer und Gewitter möglich

Trocken und warm: Nach kleinen Schauern am Dienstag warten ein paar schöne Tage auf München. Die Temperaturen bleiben aber etwas moderater als zuletzt.

München - Der Hochsommer macht eine Pause: Zwar bleibt es mindestens sommerlich-warm, aber es ist nicht mehr ganz so erdrückend heiß wie noch am Anfang der Woche – zudem kann es Schauer und Gewitter geben.

Laut dem Deutschen Wetterdienst (DWD) werden vor allem an den Alpen schon am Donnerstagnachmittag und -abend einzelne, teils kräftige Gewitter und Starkregen erwartet. Anderorts wird es laut DWD zu Sonne und Quellwolken kommen. Die maximalen Temperaturen steigen etwas und bewegen sich zwischen 24 und 29 Grad.

Freitag werden in Bayern bei Temperaturen von 22 bis 28 Grad vom Westen her Schauer und teils kräftige Gewitter erwartet. Auch am Samstag komme es dann wiederholt zu Schauern und Gewittern bei Temperaturen um die 25 Grad. Der Sonntag hingegen wird laut Wetterdienst sonnig und warm, mit einzelnen, teils kräftigen Gewittern. Die Temperaturen steigen auf bis zu 28 Grad.

Waldbrandgefahr teils weiter sehr hoch

Die Regenfälle zu Beginn der Woche haben nach Einschätzung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) nur in Teilen Bayerns Entspannung gebracht. So sei die Waldbrandgefahr südlich der Donau deutlich zurückgegangen und die Flusspegelstände seien wieder etwas gestiegen, sagte ein Sprecher des DWD am Dienstag. Doch vor allem in Franken sei die Waldbrandgefahr noch sehr hoch. Der Regen, der zuletzt vom Himmel kam, wirke sich nicht auf die großen Flüsse wie Donau oder Main aus.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage