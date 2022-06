Wetter für München und Bayern: Warmes, aber gewittriges Pfingst-Wochenende

Der Pfingstausflug will gut geplant sein: Es bleibt in Bayern und München bei einem Mix aus Sonne, Wolken und Regen. Ab und zu gewittert es womöglich. Es wird angenehm warm.

Am Samstagnachmittag könnte es in Bayern in der zweiten Tageshälfte vielerorts ordentlich krachen - und womöglich auch hageln. (Symbolbild)

München - Am langen Pfingstwochenende ist es so eine Sache den Ausflügen: Seit Donnerstag steigen die Temperaturen zwar, doch am Wochenende drohen bei wechselhaftem Wetter auch Gewitter.

Am Freitagabend war das schon zu spüren, und auch am Wochenende könnte es nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) in ganz Bayern ordentlich krachen.

Am Samstag ist das vermutlich vor allem in der zweiten Tageshälfte der Fall: Da kündigen sich vereinzelte Gewitter mit Starkregen um 20 l/qm in kurzer Zeit an - kleiner Hagel und Sturmböen bis 80 km/h sind möglich. Mancherorts gibt es Unwetter mit heftigem Starkregen um 30 l/qm, zwei Zentimeter große Hagelkörner sind da nicht ausgeschlossen.

Am Pfingstsonntag zeigt sich noch zeitweise, nach Osten hin auch längere Zeit die Sonne. Ab Mittag von Westen her gibt es laut DWD verbreitet Schauer und teilweise schwere Gewitter.

Der Pfingstmontag ist von einem Sonne-Wolken-Mix geprägt, dann melden sich erneut vereinzelt Schauer und Gewitter an.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage