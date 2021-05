Wetter für München und Bayern: "Waltraud" verspricht ein sonniges Wochenende

Hoch "Waltraud" bringt zum Wochenende teils sommerliches Wetter. "Damit gelangt das Wetter in den nächsten Tagen deutlich in ruhigeres Fahrwasser und die Temperaturen trauen sich allmählich auf Höchstwerte über 20 Grad", erklärte Marco Manitta vom Deutschen Wetterdienst.

In den nächsten Tagen lacht die Sonne über München.

München - Am Samstag gibt es hin und wieder Wolken am Himmel, dafür aber auch mehr Sonne als in den letzten Tagen. Auch die kommenden Tage versprechen Frühlingswetter.

Am Samstag ist es laut DWD zunehmend heiter und trocken. Im Tagesverlauf kann es im Süden und Osten Bayerns vereinzelt zu Schauern kommen. Die Höchstwerte liegen zwischen 14 Grad im Landkreis Hof und 19 Grad im Landkreis Aschaffenburg.

Am Sonntag bleibt es heiter: In den meisten Gebieten ist es trocken mit einem Mix aus Sonne und Wolken. Die Temperaturen legen noch einmal zu und erreichen bis zu 17 Grad im Vogtland und 24 Grad am Oberrhein. Im östlichen Bergland besteht ein geringes Schauerrisiko. Auch die Vorhersage für die kommende Woche sieht vielversprechend aus: Zur Wochenmitte sollen wieder 20 Grad erreicht werden können.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage