Wetter für München und Bayern: Wärmster Tag der Woche – Wolken und Regen ab Donnerstag

Der Frühsommer ist da! Am Mittwoch wird es sonnig und warm, im Freistaat erreichen die Temperaturen bis zu 30 Grad. Das Wetter für München und Bayern.

Viel Sonne, blauer Himmel, wenige Wolken: Der Mai zeigt sich in den nächsten Tagen von seiner besten Seite. (Archivbild)

München - Der Mai zeigt sich derzeit von seiner besten Seite: Die kurzen Hosen können aus-, die Picknickdecke und Sonnencreme eingepackt werden. Am Mittwoch wird der wärmste Tag der Woche.

Wetter in München und Bayern: Schauer und Gewitter in der zweiten Wochenhälfte

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt, werden 25 bis 30 Grad erwartet. Vielerorts strahlt die Sonne vom Himmel, nur vereinzelt gibt es Quellwolken.

Am Donnerstag kühlt es etwas ab, mehr Wolken kommen zurück, stellenweise kann sich aber auch die Sonne längere Zeit zeigen. Im Tagesverlauf kann es besonders in den Mittelgebirgen und Alpen zu Schauern und vereinzelten Gewittern kommen.

Am Freitag ist es vor allem in Südbayern stark bewölkt, es gibt viele Schauer und einzelne Gewitter. Es kühlt weiter ab. Nur in Nordbayern zeigt sich weiter die Sonne.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage