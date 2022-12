Wetter für München und Bayern: Vorsicht vor Glatteis!

Es bleibt weiter frostig und kalt. Der Deutsche Wetterdienst warnt erneut vor Glatteis. Das Wetter für München und Bayern.

Schnee in München: Auch in der kommenden Woche bleibt uns das Winterwetter erhalten.

München - Erneut ist Vorsicht auf Bayerns Straßen geboten: Der Deutsche Wetterdienst warnt auch am Donnerstag vor Glatteis. Bereits in der Nacht hat es vielerorts auf den Straßen gekracht. Schwer verletzt wurde dabei niemand, wie mehrere Polizeien mitteilten.

Am Donnerstag werden bis zum Vormittag Temperaturen von drei bis minus fünf Grad Celsius erwartet. Zum Freitag hin lockert es auf: In Franken gäbe es sogar zeitweise Sonne. Auch am Wochenende bleiben die Temperaturen im Freistaat unter null Grad.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage