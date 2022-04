Wetter für München und Bayern: Viele Wolken und nur wenig Sonne am Wochenende

Zum Wochenende hin verabschiedet sich die Sonne größtenteils: Es wird bewölkt und regnerisch, bleibt aber mild.

München - Nach einer frühlingshaften Woche muss man in den nächsten Tagen mit vielen Wolken und auch Regen rechnen. Die Sonne zeigt sich nur vereinzelt.

Am Freitag ist es zunächst noch sonnig, im Laufe des Tages ziehen in ganz Bayern viele Wolken auf. Im Süden kann es bereits regnen. In der Nacht zu Samstag gibt es im Alpenvorland auch Nebel.

Auch am Samstag sind viele Wolken am Himmel. Es wird nass, am Nachmittag kann es an den Alpen auch zu Gewittern kommen. Am Sonntag ist es ebenfalls stark bewölkt oder bedeckt. Von Südwesten gibt es schauerartigen Regen, in höheren Lagen sind wieder Gewitter möglich.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage