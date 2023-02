Wetter für München und Bayern: Viele Wolken, Schnee und Regen

Nach stürmischen Tagen lässt der Wind langsam nach. Die Sonne zeigt sich trotzdem nur vereinzelt. Das Wetter für München und Bayern.

In München bleibt es in den nächsten Tagen bewölkt. (Archivbild)

München - Der Februar in München startete recht greislig – und vor allem windig! Am Samstag flaut der Wind wieder ab, auch der Regen lässt etwas nach. Die Sonne zeigt sich trotzdem (noch) nicht.

Am Wochenende bleibt es nämlich stark bewölkt. Die Schneefallgrenze sinkt auf bis zu 600 Meter. In Alpennähe kann es auch regnen. Am Sonntag ist es vielerorts weiter bewölkt, im Allgäu kommt auch mal die Sonne durch. Schneefall ist möglich.

Am Montag ist es teils heiter, teils stark bewölkt. Von Nordosten her im Tagesverlauf einzelne Schneeschauer.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage