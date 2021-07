Wetter für München und Bayern: Viele Wolken, kaum Sonne - und etwas Regen

Der Sommer lässt (mal wieder) auf sich warten, auch am Mittwoch bleibt es in München und Bayern überwiegend bedeckt. Hin und wieder zeigt sich die Sonne, gegen Abend kann es zu Schauern kommen.

München - München ist am Dienstagabend noch glimpflich davongekommen: Obwohl eine amtliche Gewitterwarnung bestand, blieb das große Unwetter in der Landeshauptstadt aus.

Ganz anders sah es da in Oberfranken aus: Der Landkreis Hof hatte wegen des Unwetters sogar den Katastrophenalarm ausgerufen. Binnen zwölf Stunden fielen nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) dort bis zu 80 Liter vom Himmel, zudem gab es Gewitter. Von Verletzten war zunächst aber nichts bekannt. Feuerwehr und Polizei rückten zu über 200 Einsätzen im gesamten Landkreis aus, wie es in einer Mitteilung des Landratsamtes hieß.

Die Wetterlage im Freistaat entspannt sich am Mittwoch wieder etwas, es bleibt weitestgehend bewölkt, hin und wieder kann sich auch die Sonne zeigen. Am Abend und vor allem in der Nacht kann es lokal dann immer wieder zu Regenschauern kommen, ein großes Unwetter ist bislang allerdings nicht in Sicht.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage