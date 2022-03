Wetter für München und Bayern: Viel Sonnenschein zum Frühlingsanfang

Der Frühling hält Einzug in Deutschland - mit Temperaturen von bis zu 20 Grad. Nachts kann es empfindlich kalt bleiben.

München - Pünktlich zum Frühlingsanfang bringen die beiden Hochs "Peter" und "Oliver" viel Sonne und Temperaturen bis zur 20-Grad-Marke mit.

Dem Kalender nach beginnt am heutigen Sonntag die wärmere Jahreszeit - und das zeigt sich in diesem Jahr auch am Wetter, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilt.

Von Winterjacke bis T-Shirt

Am Sonntag bleibt es in den meisten Teilen des Landes trocken, mit viel Sonnenschein und kaum Wolken. In höheren Luftschichten sei derzeit allerdings ein Tief unterwegs, das noch bis Montag für dichtere Wolken und etwas Regen sorgen kann, prognostizieren die Meteorologen. Außerdem bleibe es auch nachts noch empfindlich kalt.

In Oberbayern weht ein schwacher, zum Teil auch stärkerer Wind aus Ost bis Südost. Die Temperaturen bleiben tagsüber zweistellig, sinken aber in der Nacht zum Montag dann auf eins bis minus fünf Grad.

Auch zu Wochenbeginn viel Sonne

Am Montag kommen dann auch im Nordwesten die Sonnenstrahlen stärker heraus, der Himmel bleibt abwechselnd sonnig und wolkig. In der Nacht bildet sich vereinzelt Nebel und die Tiefstwerte rutschen erneut auf kühle 1 bis minus 5 Grad.

Auch am Dienstag darf man sich nach vereinzeltem Nebel am frühen Morgen an einem meist wolkenlosen Himmel mit viel Sonnenschein erfreuen. Auch danach stehen die Zeichen noch überwiegend auf Frühling: Hoch "Peter" beeinflusst das Wetter in Deutschland laut DWD noch bis zum nächsten Wochenende.

Der DWD warnt: In Teilen Bayerns herrscht wegen andauernder Trockenheit Waldbrandgefahr.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage