Wetter für München und Bayern: Viel Sonne im Süden, nachts Frost und Nebel

Das Winterwetter in Bayern zeigt sich im Süden von seiner schönen Seite. In anderen Teilen ist es hingegen bewölkt und regnerisch oder es schneit. Nachts ist Vorsicht geboten.

München - Am Wochenende heißt es für viele: Raus in die Natur und vor allem in die Berge! Denn das Wetter beschert uns viele Sonnenstunden, vor allem in den Alpen und im Alpenvorland.

Wetter in München und Bayern: Sonne, aber auch viel Nebel und Frost

Zwar ist es kühl, das Thermometer sinkt gegen null - doch strahlend blauen Himmel und Sonnenschein gibt es trotzdem. Wie der Deutsche Wetterdienst mitteilt, wird es tagsüber vor allem in Südbayern verbreitet sonnig, abends ist dann aber Vorsicht geboten, vor allem für Autofahrer. Es ist mit viel Nebel mit Sichtweite teilweise unter 150 Metern und Frost zu rechnen, zudem wird vor Glätte auf den Straßen gewarnt.

Am Sonntag löst sich der Nebel im Alpenvorland schon am frühen Morgen auf und lässt die Sonne durch. Im Umfeld der Donau und nördlich davon ist es stark bewölkt oder neblig-trüb, zum Abend kann es etwas regnen und sogar schneien.

Am Montag verabschiedet sich das Hoch und zieht nach Südosteuropa weiter. Es wird dicht bewölkt, zeitweise etwas Regen, oberhalb von 600 bis 800 Meter fällt Schnee.

München: Wettervorhersage für die nächsten Tage